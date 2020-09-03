Лазебна про пожежі на Харківщині: 33 людини були змушені покинути свої будинки

Лазебна про пожежі на Харківщині: 33 людини були змушені покинути свої будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час робочої поїздки на Харківщину, де відбулися пожежі, зазначила, що людям пропонують тимчасове житло та комісія сьогодні ухвалить рішенн про компенсацію. За її словами, 33 людини були змушені покинути свої будинки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
“Президент доручив нам терміново виїхати на місце, вивчити ситуацію з локалізацією пожарів і доповісти про швидкі реальні кроки, які можна здійснити в напрямі допомоги постраждалим людям, забезпечення їх безпеки”, — підкреслила міністр соцполітики Марина Лазебна.
Так, відбулась робоча поїздка у с. Гороб’ївка Харківської області, яке найбільше постраждало від пожежі.
“Люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі, та просять компенсації за згорілі домівки й уваги з боку влади. За її словами, на місці немає розпачу. Люди вірять владі і знають, що їх не покинуть”, — додала міністр.
За її словами, всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.
Зазначається, що пожежа набула стрімкого поширення через значні пориви вітру — більше 15 м/с, та спеки. Навколо населених пунктів, які знаходяться в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 людини були змушені покинути свої будинки.
“Сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі”, — сказала Лазебна.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію про ситуацію на Луганщині та Харківщині у зв’язку з масштабними пожежами та тримає ситуацію на контролі. Так, Президенту повідомили, що як можлива причина загорянь розглядаються підпали.