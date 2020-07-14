Ругались и угрожали пограничникам: на въезде в Украину задержали двух евробляхеров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На границе с Венгрией задержали двух евробляхеров, у которых возникли проблемы с оформлением автомобилей, в результате чего они начали ругаться и угрожать пограничникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией в Закарпатской области задержали двух агрессивных нарушителей. Мужчины въезжали в Украину автомобилем иностранной регистрации, которым на лафете везли еще одно авто. Во время прохождения таможенного контроля у путешественников из-за недостатка необходимых документов возникли трудности с ввозом "евроблях" на территорию Украины. Свое недовольство они начали демонстрировать агрессивным поведением - вышли из машин и начали шумную ссору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после неоднократных законных требований пограничников воздержаться от нарушения режима в пункте пропуска, мужчины продолжали нецензурно ругаться и угрожали сотрудникам Госпогранслужбы.
Поэтому пограничники "применили меры физического воздействия и задержали" нарушителей. На задержанных оформили документы об административных правонарушениях за злостное неповиновение пограничникам (ст. 185-10 КУоАП) и нарушение режима в пункте пропуска (ст. 202 КУоАП). Меру ответственности задержанных определит суд.
Напомним, в Харьковской области 31-летний гражданин РФ предлагал пограничникам взятку в размере 400 долларов в обмен на снятие запрета въезда двум его товарищам.