Лаялися та погрожували прикордонникам: на в'їзді в Україну затримали двох євробляхерів

"Учора у пункті пропуску “Лужанка”, що на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області, затримали двох агресивних порушників. Чоловіки в’їжджали в Україну автомобілем іноземної реєстрації, яким на лафеті везли ще одне авто. Під час проходження митного контролю у мандрівників через нестачу необхідних документів виникли клопоти із ввезенням “євроблях” на територію України. Своє незадоволення вони почали демонструвати агресивною поведінкою — вийшли з автівок й почали галасливу сварку", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що після неодноразових законних вимог прикордонників утриматись від порушення режиму в пункті пропуску, чоловіки продовжували нецензурно лаятись та погрожували співробітникам Держприкордонслужби.

Відтак, прикордонники "застосували заходи фізичного впливу та затримали зухвальців". На затриманих оформили документи про адміністративні правопорушення за злісну непокору прикордонникам (ст. 185-10 КУпАП) та порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202 КУпАП). Міру відповідальності затриманих визначить суд.

Нагадаємо, на Харківщині 31-річний громадянин РФ пропонував прикордонникам хабар у розмірі 400 доларів в обмін на зняття заборони в’їзду двом його товаришам.