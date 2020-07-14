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Лаялися та погрожували прикордонникам: на в'їзді в Україну затримали двох євробляхерів

Лаялися та погрожували прикордонникам: на в'їзді в Україну затримали двох євробляхерів

Київ • УНН

 • 14621 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. На кордоні з Угорщиною затримали двох євробляхерів, у яких виникли проблеми з оформленням автівок, внаслідок чого вони почали лаятися і погрожувати прикордонникам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Учора у пункті пропуску “Лужанка”, що на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області, затримали двох агресивних порушників. Чоловіки в’їжджали в Україну автомобілем іноземної реєстрації, яким на лафеті везли ще одне авто. Під час проходження митного контролю у мандрівників через нестачу необхідних документів виникли клопоти із ввезенням “євроблях” на територію України. Своє незадоволення вони почали демонструвати агресивною поведінкою — вийшли з автівок й почали галасливу сварку", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що після неодноразових законних вимог прикордонників утриматись від порушення режиму в пункті пропуску, чоловіки продовжували нецензурно лаятись та погрожували співробітникам Держприкордонслужби.

Відтак, прикордонники "застосували заходи фізичного впливу та затримали зухвальців". На затриманих оформили документи про адміністративні правопорушення за злісну непокору прикордонникам (ст. 185-10 КУпАП) та порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202 КУпАП). Міру відповідальності затриманих визначить суд.

Нагадаємо, на Харківщині 31-річний громадянин РФ пропонував прикордонникам хабар у розмірі 400 доларів в обмін на зняття заборони в’їзду двом його товаришам. 

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