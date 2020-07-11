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Громадянин РФ пропонував хабар прикордонникам в обмін на зняття заборони в'їзду в Україну

Громадянин РФ пропонував хабар прикордонникам в обмін на зняття заборони в'їзду в Україну

Київ • УНН

 • 12799 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. На Харківщині 31-річний громадянин РФ пропонував прикордонникам хабар у розмірі 400 доларів в обмін на зняття заборони в’їзду двом його товаришам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“У пункті пропуску „Гоптівка“ Харківського прикордонного загону 31- річний громадянин Російської Федерації намагався підкупити посадову особу Держприкордонслужби. Кілька днів тому росіянин приїхав на український кордон з метою вирішити у незаконний спосіб проблему двох своїх співвітчизників, яким в’їзд в Україну заборонений. Іноземець пообіцяв 400 доларів США прикордоннику, якщо той зніме заборону в’їзду для вищезгаданих громадян РФ”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що про спробу іноземця вирішити проблемні питання за допомогою хабаря прикордонник проінформував представників компетентних органів. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”.

“Сьогодні росіянин знову прибув в український пункт пропуску. Він приніс обіцяні кошти та сподівався отримати бажану „послугу“. Натомість хабародавця, після надання ним неправомірної вигоди, затримали співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Харківському прикордонному загону спільно з представниками Національної поліції, які діяли під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом громадянка Росія намагалась незаконно потрапити на територію анексованого півострова, запропонувавши прикордоннику хабар у сумі 100 доларів.

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