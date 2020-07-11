Гражданин РФ предлагал взятку пограничникам в обмен на снятие запрета въезда в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Харьковской области 31-летний гражданин РФ предлагал пограничникам взятку в размере 400 долларов в обмен на снятие запрета въезда двум его товарищам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
“В пункте пропуска „Гоптовка“ Харьковского пограничного отряда 31-летний гражданин Российской Федерации пытался подкупить должностное лицо Госпогранслужбы. Несколько дней назад россиянин приехал на украинскую границу с целью решить незаконным способом проблему двух своих соотечественников, которым въезд в Украину запрещен. Иностранец пообещал 400 долларов США пограничнику, если тот снимет запрет въезда для вышеупомянутых граждан РФ”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что о попытке иностранца решить проблемные вопросы с помощью взятки пограничник проинформировал представителей компетентных органов. По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”.
“Сегодня россиянин вновь прибыл в украинский пункт пропуска. Он принес обещанные средства и надеялся получить желаемую „услугу“. Вместо этого взяткодателя, после предоставления им неправомерной выгоды, задержали сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Харьковскому пограничному отряду совместно с представителями Национальной полиции, действовавших под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона”, — добавляется в сообщении.
Напомним, на админгранице с временно оккупированным Крымом гражданка Россия пыталась незаконно попасть на территорию аннексированного полуострова, предложив пограничнику взятку в сумме 100 долларов.