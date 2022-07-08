лаврову устроили бойкот на встрече G20: он досрочно покинет Бали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров досрочно покидает министерскую встречу стран "Группы двадцати" (G20), проходящую на Бали, из-за устроенного ему бойкота. Об этом УНН пишет со ссылкой на Spiegel.
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"лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обращается к прессе и уезжает", – сообщила спикер мид россии мария захарова.
Детали
Отмечается, что глава МИД рф не будет участвовать в официальной трапезе и в рабочей сессии во второй половине дня.
По данным Spiegel, лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Анналена Бербок должна была быть следующим спикером после лаврова. В зале россиянин сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.
Участие лаврова на встрече G20 также рассматривалось как тест для возможного участия президента россии владимира путина в саммите G20 15-16 ноября, который также будет проходить на Бали. Несколько государств подвергли сомнению свое участие, если пути посетят саммит лично.
Ранее
Министры иностранных дел стран G20 на встрече на Бали отказались фотографироваться вместе с главой МИД рф сергеем лавровым.
Дополнение
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для российских представителей саммит G20 на Бали (Индонезия) должен стать коридором позора.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что нельзя позволить россии использовать встречу G20 как "трибуну" из-за ее войны в Украине.