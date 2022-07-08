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лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20: він достроково залишить Балі

лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20: він достроково залишить Балі

Київ • УНН

 • 190149 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров достроково залишає міністерську зустріч країн "Групи двадцяти" (G20), що відбувається на Балі, через влаштований йому бойкот. Про це УНН пише з посиланням на Spiegel.

Цитата

"лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", – повідомила речниця мзс росії марія захарова.

Деталі

Наголошується, що голова мзс рф не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії другій половині дня.

За даними Spiegel, лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Зазначається, що він також ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Анналена Бербок мала бути наступним спікером після лаврова. У залі росіянин сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

Участь лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як тест для можливої участі президента росії владіміра путіна в саміті G20 15-16 листопада, який також проходитиме на Балі. Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо путін відвідає саміт особисто.

Раніше

Міністри закордонних справ країн G20 на зустрічі на Балі відмовилися фотографуватися разом з главою мзс рф сергієм лавровим.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що для російських представників саміт G20 на Балі (Індонезія) має стати коридором ганьби.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що не можна дозволити росії використовувати зустріч G20 як "трибуну" з огляду на її війну в Україні.

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