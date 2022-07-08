Учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії через лаврова – ЗМІ

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"За словами джерел, обізнаних у цьому питанні, в якості заходу, який демонструє ворожість до росії, традиційне групове фото міністрів не зробили", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для російських представників саміт G20 на Балі (Індонезія) має стати коридором ганьби.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що не можна дозволити росії використовувати зустріч G20 як "трибуну" через її війну в Україні.