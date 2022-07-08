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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії через лаврова – ЗМІ

Учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії через лаврова – ЗМІ

Київ • УНН

 • 302691 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністри закордонних справ країн "Групи двадцяти" (G20) на зустрічі на Балі відмовилися фотографуватися разом з главою мзс рф сергієм лавровим. Про це повідомило агентство Kyodo, інформує УНН.

Цитата

"За словами джерел, обізнаних у цьому питанні, в якості заходу, який демонструє ворожість до росії, традиційне групове фото міністрів не зробили", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для російських представників саміт G20 на Балі (Індонезія) має стати коридором ганьби.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що не можна дозволити росії використовувати зустріч G20 як "трибуну" через її війну в Україні.

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