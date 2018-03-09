Лавров обвинил Британию в "пропаганде и нагнетании истерик" из-за дела Скрипаля

"Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет таким, что Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - заявил С.Лавров об отравлении Скрипаля, выступая перед журналистами во время визита в штаб-квартиру Африканского Союза в Аддис-Абебе.

При этом он добавил, что Россия готова содействовать расследованию, если действительно нужна будет помощь.

"Если есть заинтересованность в нашем содействии того или иного расследования, будь то отравление каких-либо подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в предвыборную кампанию США, если действительно нужна помощь, то мы будем готовы рассмотреть эту возможность. Но для того, чтобы вести такие дела, нужно не сразу на экраны телевизоров бежать с обвинениями голословными, а обращаться профессионально по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов", - добавил он.

Отметим, премьер-министр Тереза Мэй в четверг заявила, что Великобритания примет соответствующие меры, если подтвердится, что Москва причастна к инциденту.

Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана.