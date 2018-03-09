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Лавров звинуватив Британію в “пропаганді і нагнітанні істерик” через справу Скрипаля

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав несерйозними погрози Великобританії про заходи у відповідь, якщо виявиться причетність Росії до отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля, і назвав заяву “пропагандою і нагнітанням істерик”, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“Ми тільки дивимося репортажі по телебаченню, де з серйозними обличчями ваші колеги з пафосом говорять, що якщо це Росія, то відповідь буде такою, яку Росія запам’ятає назавжди. Це несерйозно, це чистої води пропаганда і нагнітання істерик”, — заявив С.Лавров щодо отруєння Скрипаля, виступаючи перед журналістами під час візиту в штаб-квартиру Африканського Союзу в Аддіс-Абебі.

Водночас він додав, що Росія готова сприяти розслідуванню, якщо дійсно треба буде допомога.

“Якщо є зацікавленість в нашому сприянні того чи іншого розслідування, будь то отруєння якихось підданих Великобританії, будь то чутки про втручання в передвиборну кампанію США, якщо дійсно потрібна допомога, то ми будемо готові розглянути її цю можливість. Але для того, щоб вести такі справи, потрібно не відразу на екрани телевізорів бігти зі звинуваченнями голослівними, а звертатися професійно за наявними каналами, в тому числі по лінії правоохоронних органів”, — додав він.

Зазначимо, прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Великобританія вживатиме відповідних заходів, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.

Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018 року, який проходитиме в Росії влітку, якщо причетність Кремля до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля буде доведено.

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