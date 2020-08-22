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Лавров заявил, что из-за Украины ЕС поставил на паузу "многообещающие проекты" с РФ

Киев • УНН

 • 56713 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По инициативе Евросоюза "многообещающие проекты" с Россией сейчас на паузе из-за не урегулированного конфликта на Донбассе. Об этом в интервью российской газете заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на сайт дипучреждения РФ.

Лавров заявил, что из-за Украины ЕС поставил на паузу "многообещающие проекты" с РФ

"Именно по их (европейских партнеров - ред.) инициативе были "подвешены" много форматов отраслевого взаимодействия и политического диалога, поставлены на паузу многообещающие проекты, в том числе нацеленные на построение общего торгово-экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. При этом нам было сказано, что любое существенное улучшение отношений зависит от выполнения Минских соглашений", - заявил Лавров.

По его словам, "эта искусственная и близорукая увязка сохраняется и по сей день". Он также пожаловался, что из-за неурегулированности конфликта на Донбассе сохраняются санкции в отношении России.

Как сообщал УНН, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Напомним, участники ТКГ договорились, что "меры по усилению режима прекращения огня" на Донбассе успешно действуют, однако не смогли обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

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