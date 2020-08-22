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Лавров заявив, що через Україну ЄС поставили на паузу "багатообіцяючі проекти" з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. За ініціативою Євросоюзу “багатообіцяючі проекти” з Росією зараз на паузі через не врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв’ю російській газеті заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на сайт дипустанови РФ.

Лавров заявив, що через Україну ЄС поставили на паузу "багатообіцяючі проекти" з РФ

“Саме з їх (європейських партнерів — ред.) ініціативи були „підвішені“ багато форматів галузевої взаємодії і політичного діалогу, поставлені на паузу багатообіцяючі проекти, в тому числі націлені на побудову спільного торгово-економічного і гуманітарного простору від Лісабона до Владивостока. При цьому нам було сказано, що будь-яка суттєва поліпшення відносин залежить від виконання Мінських угод”, — заявив Лавров.

За його словами, “ця штучна і короткозора ув’язка зберігається і донині”. Він також пожалівся, що через неврегульованість конфлікту на Донбасі зберігаються санкції щодо Росії.

Як повідомляв УНН, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою України постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Нагадаємо, учасники ТКГ дійшли згоди, що “заходи щодо посилення режиму припинення вогню” на Донбасі успішно діють, проте не змогли обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію Мінських угод.

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