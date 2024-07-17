лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали
Киев • УНН
Министр иностранных дел россии сергей лавров пожаловался на якобы "угрозы" россии со стороны Запада, в то время как представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что россия видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия, отрицая любую военную угрозу для рф до ее вторжения в Украину.
Министр иностранных дел россии сергей лавров пожаловался на якобы "угрозы" для россии со стороны Запада. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 16 июля заявил, что рф видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия. Об этом сообщает УНН.
Как пишут российские СМИ, в ходе заседания Совбеза ООН 16 июля Лавров призвал "устранить первопричины украинского кризиса, урегулирование которого должно предусматривать снятие с россии угроз, исходящих от Запада".
Лавров также напомнил об "условиях установления устойчивого мира в Украине, которые предложил президент россии владимир путин". Кроме того, заявил, что администрация США "ошибается относительно новой глобальной войны, в которой пострадают не только страны Европы, но и Соединенные Штаты".
В свою очередь Госдепа США Мэтью Миллер ответил, что в Европе нет никого, кто бы угрожал россии.
Нет никого в Европе, кто бы угрожал россии до вторжения в Украину - или вторжения в Украину в 2014 году, или полномасштабного вторжения в 2022 году. россия, похоже, видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия. И это просто неправомерная точка зрения. Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, захватить российскую землю
По его словам, Вашингтон будет продолжать работать с украинскими партнерами над тем, как дипломатия может привести к окончательному завершению войны "справедливым миром - не просто миром, а справедливым и прочным миром".
"Мы считаем, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, потому что она является жертвой этой агрессии. Это их территория оккупирована. Это их люди были убиты и продолжают страдать в результате войны, которую они не начинали, но от которой они страдают, и, по сути, страдают уже 10 лет. Конечно, это не просто война, которая началась в феврале 2022 года. Поэтому важно, чтобы Украина сама определяла, каким будет ее будущее, и мы будем поддерживать ее всеми возможными способами", - добавил Миллер.
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