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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 07:26  •  9167 просмотра

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Министр иностранных дел россии сергей лавров пожаловался на якобы "угрозы" россии со стороны Запада, в то время как представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что россия видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия, отрицая любую военную угрозу для рф до ее вторжения в Украину.

Министр иностранных дел россии сергей лавров пожаловался  на якобы "угрозы" для россии со стороны Запада. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 16 июля заявил, что рф видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия.  Об этом сообщает УНН.

Как пишут российские СМИ, в ходе заседания Совбеза ООН 16 июля Лавров призвал "устранить первопричины украинского кризиса, урегулирование которого должно предусматривать снятие с россии угроз, исходящих от Запада".

Лавров также напомнил об "условиях установления устойчивого мира в Украине, которые предложил президент россии владимир путин". Кроме того, заявил, что администрация США "ошибается относительно новой глобальной войны, в которой пострадают не только страны Европы, но и Соединенные Штаты".

В свою очередь Госдепа США Мэтью Миллер ответил, что в Европе нет никого, кто бы угрожал россии.

 Нет никого в Европе, кто бы угрожал россии до вторжения в Украину - или вторжения в Украину в 2014 году, или полномасштабного вторжения в 2022 году. россия, похоже, видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия. И это просто неправомерная точка зрения. Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, захватить российскую землю

- заявил Миллер.

По его словам, Вашингтон будет продолжать работать с украинскими партнерами над тем, как дипломатия может привести к окончательному завершению войны "справедливым миром - не просто миром, а справедливым и прочным миром".

"Мы считаем, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, потому что она является жертвой этой агрессии. Это их территория оккупирована. Это их люди были убиты и продолжают страдать в результате войны, которую они не начинали, но от которой они страдают, и, по сути, страдают уже 10 лет. Конечно, это не просто война, которая началась в феврале 2022 года. Поэтому важно, чтобы Украина сама определяла, каким будет ее будущее, и мы будем поддерживать ее всеми возможными способами",  - добавил Миллер.

Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины17 июля 2024, 05:56 • 32610 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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