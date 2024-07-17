лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

Министр иностранных дел россии сергей лавров пожаловался на якобы "угрозы" для россии со стороны Запада. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 16 июля заявил, что рф видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия. Об этом сообщает УНН.

Как пишут российские СМИ, в ходе заседания Совбеза ООН 16 июля Лавров призвал "устранить первопричины украинского кризиса, урегулирование которого должно предусматривать снятие с россии угроз, исходящих от Запада".

Лавров также напомнил об "условиях установления устойчивого мира в Украине, которые предложил президент россии владимир путин". Кроме того, заявил, что администрация США "ошибается относительно новой глобальной войны, в которой пострадают не только страны Европы, но и Соединенные Штаты".

В свою очередь Госдепа США Мэтью Миллер ответил, что в Европе нет никого, кто бы угрожал россии.

Нет никого в Европе, кто бы угрожал россии до вторжения в Украину - или вторжения в Украину в 2014 году, или полномасштабного вторжения в 2022 году. россия, похоже, видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия. И это просто неправомерная точка зрения. Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, захватить российскую землю - заявил Миллер.

По его словам, Вашингтон будет продолжать работать с украинскими партнерами над тем, как дипломатия может привести к окончательному завершению войны "справедливым миром - не просто миром, а справедливым и прочным миром".

"Мы считаем, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, потому что она является жертвой этой агрессии. Это их территория оккупирована. Это их люди были убиты и продолжают страдать в результате войны, которую они не начинали, но от которой они страдают, и, по сути, страдают уже 10 лет. Конечно, это не просто война, которая началась в феврале 2022 года. Поэтому важно, чтобы Украина сама определяла, каким будет ее будущее, и мы будем поддерживать ее всеми возможными способами", - добавил Миллер.

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