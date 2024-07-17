Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел России Лавров и венгерский коллега Сийярто обсудили ситуацию вокруг Украины и двустороннее сотрудничество во время встречи в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел россии сергей лавров в нью-йорке на полях политического форума по устойчивому развитию встретился со своим венгерским коллегой петером сийярто. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа, передает УНН.
Детали
Как сообщили в российском ведомстве, "дана высокая оценка уровню российско-венгерского политического диалога", обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече владимира путина и премьер-министра Венгрии Орбана 5 июля в москве.
Отмечается, "двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться".
"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране", - говорится в заявлении МИД.
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