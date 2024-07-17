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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины

Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 05:56  •  7793 просмотра

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Министр иностранных дел России Лавров и венгерский коллега Сийярто обсудили ситуацию вокруг Украины и двустороннее сотрудничество во время встречи в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел россии сергей лавров в нью-йорке на полях политического форума по устойчивому развитию встретился со своим венгерским коллегой петером сийярто.  Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа, передает УНН.

Детали

Как сообщили в российском ведомстве, "дана высокая оценка уровню российско-венгерского политического диалога", обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече владимира путина и премьер-министра Венгрии Орбана 5 июля в москве.

Отмечается,  "двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться".

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране", - говорится в заявлении МИД.

Орбан встретился с Трампом: говорили о "путях установления мира" в Украине12 июля 2024, 06:48 • 27945 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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