Лавров рассказал о переговорах с лидерами Армении по Нагорному Карабаху
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российская делегация обсудила договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха с президентом и премьер-министром Армении. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на российский МИД.
“Всеми было признано, что заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, приобретшей несколько недель назад весьма острый характер. Единогласно подчеркнуто, что попытки подвергнуть сомнению это заявление, не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми”, — сказал Лавров.
По его словам, лидеры Армении и России подтвердили “решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать”.
“Премьер-министр Никол Пашинян и президент Армен Саркисян, с которым мы также встречались, подчеркнули, что это помогло решить серьезнейшие проблемы и спасти жизни. Они полностью привержены тому, чтобы данная договоренность выполнялась и впредь”, — заявил Лавров.
Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, а пока сохраняется статус-кво.