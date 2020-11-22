Лавров розповів про переговори з лідерами Вірменії щодо Нагірного Карабаху

“Всіма було визнано, що заява є безальтернативним шляхом врегулювання ситуації, яка мала кілька тижнів тому досить гострий характер. Одноголосно підкреслено, що спроби поставити під сумнів цю заяву, не тільки всередині країни, але і за кордоном, є неприйнятними”, — сказав Лавров.

За його словами, лідери Вірменії та Росії підтвердили “рішучість зробити все, щоб ця заява продовжувала працювати”.

“Прем’єр-міністр Нікол Пашинян і президент Армен Саркісян, з якими ми також зустрічалися, підкреслили, що це допомогло вирішити надзвичайно серйозні проблеми і врятувати життя. Вони повністю віддані тому, щоб ця домовленість виконувалася і надалі”, — заявив Лавров.

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін заявив, що статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, а поки зберігається статус-кво.