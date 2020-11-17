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Путин сделал заявление о статусе Нагорного Карабаха

Путин сделал заявление о статусе Нагорного Карабаха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, а пока сохраняется статус-кво, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше - это надо решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - заявил глава российского государства, отвечая во вторник на вопрос СМИ о ситуации в Нагорном Карабахе.

По мнению Путина, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Нагорного Карабаха.

"Что касается признания - непризнания Карабаха в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это, без всяких сомнений, было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенно накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие", - отметил российский лидер.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ ранее вошли в Степанакерт и разворачивали в Нагорном Карабахе свои посты.

Добавим, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие, в частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокации, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерту (Ханкенди).

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