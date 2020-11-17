Путін зробив заяву щодо статусу Нагірного Карабаху

"Так, така проблема існує, остаточний статус Карабаху не врегульовано, ми домовилися про те, що ми зберігаємо статус-кво, існуючий на сьогоднішній день, що буде далі - це треба буде розв'язати в майбутньому, майбутнім керівникам, майбутнім учасникам цього процесу", - заявив глава російської держави, відповідаючи у вівторок на питання ЗМІ щодо ситуації в Нагірному Карабасі.

На думку Путіна, якщо будуть створені умови для нормального життя, для відновлення відносин між Вірменією і Азербайджаном, між людьми на побутовому рівні, особливо в зоні конфлікту, то це створить умови і для визначення статусу Нагірного Карабаху.

"Що стосується визнання - невизнання Карабаху в якості незалежної, самостійної держави, тут можна по-різному це оцінювати, але це, без всяких сумнівів, було істотним фактором, в тому числі і в ході тільки що, сподіваюся, завершеного кровопролитного конфлікту. Тому що сам факт невизнання Карабаху, в тому числі з боку Вірменії, істотно накладав відбиток на хід подій і на його сприйняття", - зазначив російський лідер.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ раніше увійшли в Степанакерт і розгортали у Нагірному Карабасі свої пости.

Додамо, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згодом в мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

І хоча в офіційних російських повідомленнях не було жодної згадки про участь Туреччини в подальшому врегулюванні конфлікту, все ж президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще і турецькі, зокрема, Алієв назвав цю угоду капітуляцією Вірменії.

Також нагадаємо, ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерта (Ханкенді).