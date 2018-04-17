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Лавров подтвердил планы России относительно поставок С-300 в Сирию

Лавров подтвердил планы России относительно поставок С-300 в Сирию

Киев  •  УНН

 • 10638 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления безопасности Сирии после удара западной коалиции. Об этом Лавров сообщил в интервью телеканалу Би-би-си, полный текст интервью опубликован на сайте МИД, передает УНН.

“Президент России Владимир Путин уже ответил на этот вопрос (о поставках С-300 — Ред.). Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию”, — сказал российский министр. Сейчас Россия после “возмутительного акта агрессии” со стороны США, Франции и Великобритании намерено рассмотреть вариант поставок С-300, отметил глава МИД.

Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара закупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством-членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.

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