Лавров підтвердив плани Росії щодо поставок до Сирії С-300

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова розглянути всі необхідні кроки для зміцнення безпеки Сирії після удару західної коаліції. Про це Лавров повідомив в інтерв'ю телеканалу Бі-бі-сі, повний текст інтерв'ю опубліковано на сайті МЗС, інформує УНН.

“Президент Росії Володимир Путін вже відповів на це питання (про постачання С-300 - Ред.). Він нагадав, що кілька років тому на прохання наших партнерів ми вирішили не поставляти комплекс С-300 в Сирію”, - сказав російський міністр. Зараз Росія після “обурливого акту агресії” з боку США, Франції і Великої Британії має намір розглянути варіант поставок С-300, зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”, який Анкара купує в Москви, представлятиме величезний виклик для систем озброєнь НАТО, що розміщені на території Туреччини. Про це заявив у середу в інтерв’ю групі журналістів керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.

Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою-членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.

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