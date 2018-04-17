Лавров підтвердив плани Росії щодо поставок до Сирії С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова розглянути всі необхідні кроки для зміцнення безпеки Сирії після удару західної коаліції. Про це Лавров повідомив в інтерв'ю телеканалу Бі-бі-сі, повний текст інтерв'ю опубліковано на сайті МЗС, інформує УНН.
“Президент Росії Володимир Путін вже відповів на це питання (про постачання С-300 - Ред.). Він нагадав, що кілька років тому на прохання наших партнерів ми вирішили не поставляти комплекс С-300 в Сирію”, - сказав російський міністр. Зараз Росія після “обурливого акту агресії” з боку США, Франції і Великої Британії має намір розглянути варіант поставок С-300, зазначив глава МЗС.
Нагадаємо, російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”, який Анкара купує в Москви, представлятиме величезний виклик для систем озброєнь НАТО, що розміщені на території Туреччини. Про це заявив у середу в інтерв’ю групі журналістів керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.
Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою-членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.