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Лавров обговорил с президентом Азербайджана “восстановление межэтнического мира” в Карабахе

Лавров обговорил с президентом Азербайджана “восстановление межэтнического мира” в Карабахе

Киев  •  УНН

 • 12144 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российская делегация провела переговоры по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на российский МИД.

“Полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, достигнутой лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября. Она остановила кровопролитие, заложила основу для долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха”, — заявил Лавров.

По его словам, позиции России и Азербайджана полностью совпадают в том, что касается “восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения”.

“Обсудили целый ряд конкретных направлений, которые мы будем совместно реализовывать с азербайджанской и армянской сторонами. Мы заинтересованы в том, чтобы международные организации системы ООН, МККК активно вовлекались в решение гуманитарных проблем, работая совместно с российскими миротворцами, с Межведомственным центром гуманитарного реагирования. У президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева есть конкретные предложения о том, как сделать эту работу более эффективной”, — рассказал Лавров.

Как сообщал УНН, российская делегация также обсудила договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха с президентом и премьер-министром Армении.

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