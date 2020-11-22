Лавров обговорил с президентом Азербайджана “восстановление межэтнического мира” в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российская делегация провела переговоры по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на российский МИД.
“Полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, достигнутой лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября. Она остановила кровопролитие, заложила основу для долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха”, — заявил Лавров.
По его словам, позиции России и Азербайджана полностью совпадают в том, что касается “восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения”.
“Обсудили целый ряд конкретных направлений, которые мы будем совместно реализовывать с азербайджанской и армянской сторонами. Мы заинтересованы в том, чтобы международные организации системы ООН, МККК активно вовлекались в решение гуманитарных проблем, работая совместно с российскими миротворцами, с Межведомственным центром гуманитарного реагирования. У президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева есть конкретные предложения о том, как сделать эту работу более эффективной”, — рассказал Лавров.
Как сообщал УНН, российская делегация также обсудила договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха с президентом и премьер-министром Армении.