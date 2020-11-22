Лавров обговорив з президентом Азербайджану “відновлення міжетнічного миру” в Карабасі

“Повністю підтверджено актуальність і безальтернативність домовленості, досягнутої лідерами Росії, Азербайджану і Вірменії 9 листопада. Вона зупинила кровопролиття, заклала основу для довгострокового врегулювання ситуації навколо Нагірного Карабаху”, — заявив Лавров.

За його словами, позиції Росії і Азербайджану повністю збігаються в тому, що стосується “відновлення міжконфесійного, міжетнічного миру, співіснування і примирення”.

“Обговорили цілий ряд конкретних напрямків, які ми будемо спільно реалізовувати з азербайджанською та вірменською сторонами. Ми зацікавлені в тому, щоб міжнародні організації системи ООН, МКЧХ активно залучалися до вирішення гуманітарних проблем, працюючи спільно з російськими миротворцями, з Міжвідомчою центром гуманітарного реагування. У президента Республіки Азербайджан Ільхама Алієва є конкретні пропозиції про те, як зробити цю роботу більш ефективною”, — розповів Лавров.

Як повідомляв УНН, російська делегація також обговорила домовленість про припинення військових дій навколо Нагірного Карабаху з президентом і прем’єр-міністром Вірменії.