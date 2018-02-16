Лавров и Климкин встретились в Мюнхене

"Пока Серей Лавров общается с Павлом Климкиным, российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция", - написала Захарова.

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Напомним, встречу в "нормандском формате" в Мюнхене перенесли, о времени договариваются.