Лавров и Климкин встретились в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщила в Facebook представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.
"Пока Серей Лавров общается с Павлом Климкиным, российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция", - написала Захарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко прибыл в Мюнхен
Напомним, встречу в "нормандском формате" в Мюнхене перенесли, о времени договариваются.