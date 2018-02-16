Лавров і Клімкін зустрілись у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомила у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
"Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця Мюнхенська конференція", - написала Захарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко прибув до Мюнхена
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені перенесли, про час домовляються.