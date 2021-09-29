Лава от вулкана на Канарских островах достигла океана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Потоки лавы от вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте. Об этом в среду сообщила газета El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса, передает УНН.
Детали
Сообщается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Как уточнил агентство EFE, лава начала стекать в воду с высоты высотой около 100 м, расположенной вблизи побережья. По данным газеты El País, местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км по соображениям безопасности.
Что предшествовало
Ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при столкновении лавы с водой.
19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.