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Лава от вулкана на Канарских островах достигла океана

Лава от вулкана на Канарских островах достигла океана

Киев  •  УНН

 • 22262 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Потоки лавы от вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте. Об этом в среду сообщила газета El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса, передает УНН.

Детали

Сообщается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Как уточнил агентство EFE, лава начала стекать в воду с высоты высотой около 100 м, расположенной вблизи побережья. По данным газеты El País, местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км по соображениям безопасности.

Что предшествовало

Ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при столкновении лавы с водой.

19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

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