Лава від вулкана на Канарських островах досягла океану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Потоки лави від вулкана на острові Пальма (автономне співтовариство Канарські острови) досягли океану в районі узбережжя населеного пункту Тасакорте. Про це в середу повідомила газета El País з посиланням на мера Тасакорте Хуана Мігеля Родрігеса, передає УНН.
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Повідомляється, що контакт лави з солоною водою спровокував викиди шкідливих газів. Як уточнило агентство EFE, лава почала стікати в воду з височини заввишки близько 100 м, розташованої поблизу узбережжя. За даними газети El País, місцева влада заборонила судам вхід в акваторію на відстані майже 4 км з міркувань безпеки.
Що передувало
Раніше вулканологи Канарських островів попередили про можливість вибухів при зіткненні лави з водою.
19 вересня на острові Пальма почалося виверження вулкана в районі населеного пункту Ель-Пасо. З кратера вулкана відбувається активний викид вулканічних матеріалів. Потоки лави вже зруйнували близько 600 будинків, з міркувань безпеки було евакуйовано близько 6 тис. чоловік. Поки ніхто не постраждав.