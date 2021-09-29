Лава від вулкана на Канарських островах досягла океану

Деталі

Повідомляється, що контакт лави з солоною водою спровокував викиди шкідливих газів. Як уточнило агентство EFE, лава почала стікати в воду з височини заввишки близько 100 м, розташованої поблизу узбережжя. За даними газети El País, місцева влада заборонила судам вхід в акваторію на відстані майже 4 км з міркувань безпеки.

Що передувало

Раніше вулканологи Канарських островів попередили про можливість вибухів при зіткненні лави з водою.

19 вересня на острові Пальма почалося виверження вулкана в районі населеного пункту Ель-Пасо. З кратера вулкана відбувається активний викид вулканічних матеріалів. Потоки лави вже зруйнували близько 600 будинків, з міркувань безпеки було евакуйовано близько 6 тис. чоловік. Поки ніхто не постраждав.