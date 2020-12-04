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Лауреатом художественной премии Казимира Малевича в 2020 году стал Саша Курмаз

Лауреатом художественной премии Казимира Малевича в 2020 году стал Саша Курмаз

Киев  •  УНН

 • 16087 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Лауреатом художественной премии Казимира Малевича в 2020 году стал Саша Курмаз, номинированный Школой фотографии Виктора Марущенко (Киев, Украина). Об этом УНН сообщили организаторы премии.

“Саша Курмаз (1986, Киев) активно взаимодействует с публичным пространством: или это граффити, или инсталляции, или серии провокационных фото — все это испытывает традиционные дискурсы и стандарты восприятия, формируя сложный полилог современности”, — говорится в сообщении.

Премию им. Казимира Малевича вручают каждые два года выдающимся современным украинским художникам. Саша Курмаз получит денежное вознаграждение в размере 3000 евро. Кроме того, в 2021 году он будет иметь художественную резиденцию в Центре современного искусства “Замок Уяздовский” в Варшаве.

Специальную награду Киево-Могилянской бизнес-школы “За прорывной концепт” и возможность организации персональной экспозиции в стенах школы получил Андрей Достлев в дуэте с Лией Достлев.

Добавляется, что трех финалистов премии и трех представителей институтов-заявителей пригласят к участию в ознакомительном визите в Польшу в 2021 году.

Как сообщал УНН, в четверг в Варшаве состоялась первая официальная встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши.

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