Відбулася перша зустріч представників інститутів національної пам’яті України та Польщі

“У Варшаві відбулася перша офіційна зустріч Голів інститутів національної пам’яті України та Польщі Антона Дробовича та Ярослава Шарека, а також представників обох інституцій. Сторони обговорили важливі питання двостороньої співпраці у сфері спільної історичної пам’яті”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час офіційного візиту до Польщі зустрівся з українською громадою та обговорив, зокрема, співпрацю у рамках упорядкування українських цвинтарів у Польщі. Українська громада зі свого боку наголосила на необхідності українським державним установам продовжувати діалог з представниками польського суспільства, відзначила, що зацікавлення Україною у Польщі, зокрема в університетських середовищах, не зменшується.