Голова Українського інституту нацпам'яті поїхав у Польщу

"Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розпочав офіційний візит до Республіки Польща зустріччю з українською громадою у Польщі у приміщенні посольства України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представники урядової установи подякували українській громаді у Польщі за численні конструктивні ініціативи та зусилля щодо збереження історичної пам’яті українців у Польщі, а також за готовність до опрацювання складних сторінок минулого.

Також українська громада зі свого боку наголосила на необхідності українським державним установам продовжувати діалог з представниками польського суспільства, відзначила, що зацікавлення Україною у Польщі, зокрема в університетських середовищах, не зменшується.

"Учасники зустрічі торкнулися сфер потенційної співпраці українських громадських організацій у Польщі з УІНП. Серед іншого йшлося про співпрацю в рамках упорядкування українських цвинтарів у Польщі; проекту “Віртуальний некрополь української еміграції” та доповнення цього ресурсу інформацією про поховання української еліти у Польщі. Також була озвучена пропозиція спільними зусиллями створити онлайн-каталог меморіальних місць поляків в Україні. Представники української громади зазначили, що готові підтримати обмін досвідом між інституціями обох країн після завершення карантинних обмежень. А також позитивно відзначили виставку Інституту "1920: українці на захисті Європи від більшовизму" та запросили представити її польському суспільству", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що офіційний візит української делегації продовжиться 3 грудня.

Нагадаємо, на території Палацу Вєльопольських у Кракові встановили пам’ятник Анні Київській – Королеві Франції.