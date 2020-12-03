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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24829 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

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Глава Украинского института нацпамяти поехал в Польшу

Глава Украинского института нацпамяти поехал в Польшу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время официального визита в Польшу встретился с украинской общиной и обсудил, в частности, сотрудничество в рамках упорядочения украинских кладбищ в Польше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УИНП.

"Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович начал официальный визит в Республику Польша встречей с украинской общиной в Польше в помещении посольства Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что представители правительственного учреждения поблагодарили украинскую общину в Польше за многочисленные конструктивные инициативы и усилия по сохранению исторической памяти украинцев в Польше, а также за готовность к работе над сложными страницами прошлого.

Также украинская община со своей стороны отметила необходимость украинским государственным учреждениям продолжать диалог с представителями польского общества, отметила, что интерес к Украине в Польше, в частности в университетских средах, не уменьшается.

"Участники встречи коснулись сфер потенциального сотрудничества украинских общественных организаций в Польше с УИНП. Среди прочего речь шла о сотрудничестве в рамках упорядочения украинских кладбищ в Польше, проекта "Виртуальный некрополь украинской эмиграции" и дополнение этого ресурса информацией о захоронении украинской элиты в Польше. Также было озвучено предложение совместными усилиями создать онлайн-каталог мемориальных мест поляков в Украине. Представители украинской общины отметили, что готовы поддержать обмен опытом между учреждениями обеих стран после завершения карантина. А также положительно отметили выставку Института "1920: украинцы на защите Европы от большевизма" и пригласили представить ее польском обществу", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что официальный визит украинской делегации продолжится 3 декабря.

Напомним, на территории Дворца Вельопольських в Кракове установили памятник Анне Киевской - Королеве Франции.

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