Состоялась первая встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши

“В Варшаве состоялась первая официальная встреча председателей институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека, а также представителей обоих институтов. Стороны обсудили важные вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере общей исторической памяти”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время официального визита в Польшу встретился с украинской громадой и обсудил, в частности, сотрудничество в рамках упорядочения украинских кладбищ в Польше. Украинская громада со своей стороны отметила необходимость украинским государственным учреждениям продолжать диалог с представителями польского общества, отметила, что интерес к Украине в Польше, в частности в университетских средах, не уменьшается.