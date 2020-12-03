Состоялась первая встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 29050 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 47904 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 61474 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 75377 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109815 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112680 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125128 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156054 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Состоялась первая встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши

Состоялась первая встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши

Киев  •  УНН

 • 10376 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Варшаве состоялась первая официальная встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше в Twitter, передает УНН.

“В Варшаве состоялась первая официальная встреча председателей институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека, а также представителей обоих институтов. Стороны обсудили важные вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере общей исторической памяти”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время официального визита в Польшу встретился с украинской громадой и обсудил, в частности, сотрудничество в рамках упорядочения украинских кладбищ в Польше. Украинская громада со своей стороны отметила необходимость украинским государственным учреждениям продолжать диалог с представителями польского общества, отметила, что интерес к Украине в Польше, в частности в университетских средах, не уменьшается.

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