Лауреатом мистецької премії Казимира Малевича у 2020 році став Саша Курмаз
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лауреатом мистецької премії Казимира Малевича у 2020 році став Саша Курмаз, номінований Школою фотографії Віктора Марущенка (Київ, Україна). Про це УНН повідомили організатори премії.
“Саша Курмаз (1986, Київ) активно взаємодіє з публічним простором: чи то ґрафіті, чи інсталяції, чи серії провокативних фото — усе це випробовує традиційні дискурси та стандарти сприйняття, формуючи складний полілог сучасності”, — йдеться в повідомленні.
Премію ім. Казимира Малевича вручають щодва роки видатним сучасним українським митцям. Саша Курмаз отримає грошову винагороду в розмірі 3000 євро. Окрім того, у 2021 році він матиме мистецьку резиденцію в Центрі сучасного мистецтва “Замок Уяздовський” у Варшаві.
Спеціальну відзнаку Києво-Могилянської бізнес-школи “За проривний концепт” та можливість організації персональної експозиції у стінах школи отримав Андрій Достлєв у дуеті із Лією Достлєвою.
Додається, що трьох фіналістів премії та трьох представників інституцій-заявників запросять до участі в ознайомчому візиті до Польщі в 2021 році.
Як повідомляв УНН, у Варшаві відбулася перша офіційна зустріч представників інститутів національної пам’яті України та Польщі.