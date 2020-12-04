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Лауреатом мистецької премії Казимира Малевича у 2020 році став Саша Курмаз

Лауреатом мистецької премії Казимира Малевича у 2020 році став Саша Курмаз

Київ • УНН

 • 16091 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лауреатом мистецької премії Казимира Малевича у 2020 році став Саша Курмаз, номінований Школою фотографії Віктора Марущенка (Київ, Україна). Про це УНН повідомили організатори премії.

“Саша Курмаз (1986, Київ) активно взаємодіє з публічним простором: чи то ґрафіті, чи інсталяції, чи серії провокативних фото — усе це випробовує традиційні дискурси та стандарти сприйняття, формуючи складний полілог сучасності”, — йдеться в повідомленні.

Премію ім. Казимира Малевича вручають щодва роки видатним сучасним українським митцям. Саша Курмаз отримає грошову винагороду в розмірі 3000 євро. Окрім того, у 2021 році він матиме мистецьку резиденцію в Центрі сучасного мистецтва “Замок Уяздовський” у Варшаві.

Спеціальну відзнаку Києво-Могилянської бізнес-школи “За проривний концепт” та можливість організації персональної експозиції у стінах школи отримав Андрій Достлєв у дуеті із Лією Достлєвою.

Додається, що трьох фіналістів премії та трьох представників інституцій-заявників запросять до участі в ознайомчому візиті до Польщі в 2021 році.

Як повідомляв УНН, у Варшаві відбулася перша офіційна зустріч представників інститутів національної пам’яті України та Польщі.

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