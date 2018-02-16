Латвийца оштрафовали за попытку украсть клюшки у сборной Финляндии на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В олимпийском городке в Пхенчане оштрафовали гражданина Латвии на 751 евро за попытку украсть хоккейные клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии. Об этом сообщает заместитель начальника Госполиции Артис Велш, обеспечивающий охрану латвийским олимпийцам в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"В прошлое воскресенье латвиец 1990 г.р. приобрел билет на хоккейный матч, но затем пробрался в раздевалку, где хранился спортивный инвентарь. Уходя, он захватил с собой комплект из пяти клюшек. Вора засекли волонтеры и сообщили о подозрительном незнакомце в полицию. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что латвиец ранее был судим за кражу в небольших размерах. После снятия показаний его отпустили, однако до 26 февраля ему запрещено покидать Южную Корею.