Латвійця оштрафували за спробу вкрасти ключки у збірної Фінляндії на Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В олімпійському містечку в Пхьончхані оштрафували громадянина Латвії на 751 євро за спробу вкрасти хокейні ключки з роздягальні жіночої збірної Фінляндії. Про це повідомляє заступник начальника Держполіції Артіс Велш, що забезпечує охорону латвійським олімпійцям в Пхенчхані, передає УНН з посиланням на Delfi.
"Минулої неділі латвієць 1990 р.н. придбав квиток на хокейний матч, але потім пробрався в роздягальню, де зберігався спортивний інвентар. Йдучи, він захопив із собою комплект з п'яти ключок. Злодія засікли волонтери і повідомили про підозрілого незнайомця в поліцію. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що латвієць раніше був судимий за крадіжку в невеликих розмірах. Після зняття показань його відпустили, проте до 26 лютого йому заборонено залишати Південну Корею.