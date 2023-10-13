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Латвия закрывает два пункта пропуска на границе с россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Латвия объявила о прекращении с 16 октября работы пунктов пропуска в Виентуле и Педедзе на границе с Россией. Такое решение принято по предложению МВД Латвии, сообщает местное медиа LSM, передает УНН.

Детали

Эти два пункта закроют 16 октября, чтобы "не допустить нарушения общественного порядка, угроз нацбезопасности и избежать возможных негативных последствий созданной РФ ситуации".

Речь идет о решении России, согласно которому КПП Виентули с 16 октября должен был стать единственным пограничным переходом, через который граждане Украины могли бы попасть в РФ наземным транспортом.

По словам мэра города Балви Сергея Максимова, если бы пункт Виентули не закрыли, то в нескольких административных краях пришлось бы объявлять чрезвычайную ситуацию, поскольку на КПП могла бы образоваться очередь из 500 человек.

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"Сейчас для пересечения границы нужны сутки или полтора. Если ситуация будет ухудшаться - даже двое-трое суток. Мы можем только представить эмоциональное состояние этих людей", - пояснил чиновник.

Закрытие двух пунктов пропуска должно освободить человеческие ресурсы Пограничной охраны Латвии, которые могут быть направлены на охрану государственной границы в других местах.

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