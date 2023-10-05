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У Латвії понад три тисячі громадян рф отримають "запрошення" покинути країну: чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні 3255 громадянам росії, які не подали документи для отримання статусу постійного жителя ЄС, надійшло запрошення покинути Латвію до кінця листопада. Про це пише LSM з посиланням на голову управління у справах громадянства та міграції Майру Розе, пише УНН.

Деталі

Чинним законодавством Латвії передбачено, що для проживання в країні з вересня 2023 росіяни мають подати заяву на отримання статусу постійного жителя Європейського Союзу. Отримання статусу передбачає наявність сертифікату про знання національної мови на рівні А2.

Відомо, що всього на тест з латиської мови зареєструвалися 13 147 громадян росії, але на тестування прийшли 11 301. З першого разу змогли пройти тестування 39% учасників. На повторне обстеження звернулися понад 6,5 тис. осіб.

Сьогодні управління у справах громадянства та міграції Латвії розіслало 3255 інформаційних листи про закінчення терміну дії посвідки на проживання тим громадянам росії, які не подали документи для отримання статусу постійного резидента Європейського Союзу.

Розе зазначила, що російським громадянам, які нічого не зробили для отримання посвідки на проживання в Латвії, доведеться виїхати, йдеться в повідомленні.

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