В Латвии более трех тысяч граждан рф получат "приглашение" покинуть страну: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня 3255 гражданам россии, которые не подали документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, поступило приглашение покинуть Латвию до конца ноября. Об этом пишет LSM со ссылкой на главу управления по делам гражданства и миграции Майру Розе, пишет УНН.
Детали
Действующим законодательством Латвии предусмотрено, что для проживания в стране с сентября 2023 года россияне должны подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. Получение статуса предполагает наличие сертификата о знании национального языка на уровне А2.
Известно, что всего на тест по латышскому языку зарегистрировались 13 147 граждан россии, но на тестирование пришли 11 301. С первого раза смогли пройти тестирование 39% участников. На повторное обследование обратились более 6,5 тыс. человек.
Сегодня Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 информационных письма об окончании срока действия вида на жительство тем гражданам россии, которые не подали документы для получения статуса постоянного резидента Европейского Союза.
Розе отметила, что российским гражданам, которые ничего не сделали для получения вида на жительство в Латвии, придется уехать, говорится в сообщении.
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