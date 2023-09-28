Сейм Латвії підтримав заборону мовлення російською мовою громадським ЗМІ

Деталі

«Сейм сьогодні, 28 вересня, підтримав Концепцію національної безпеки, попри категоричні заперечення Ради з суспільних електронних ЗМІ (SEPLP), Латвійського телебачення і Латвійського радіо та їхні заклики переглянути ту частину документа, що стосується інформаційного простору та передбачає заборону для LTV і LR на створення й розповсюдження контенту російською мовою», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що «за» проголосували 68 парламентарів. «Проти» були 10 депутатів - усі від партії «Стабільності». Позафракційна Глорія Гревцова та 7 депутатів «Латвії на першому місці» не голосували.

Доповнення

Естонія з 1 серпня підвищила в 15 разів штрафи для шкіл, де вчителі замість естонської мови на уроках використовують російську. Стягнення сягатимуть до 10 000 євро.