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Сейм Латвии поддержал запрет вещать на русском языке общественным СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сейм Латвии подавляющим большинством голосов поддержал Концепцию национальной безопасности, которая помимо всего прочего подразумевает запрет общественным СМИ - Латвийскому телевидению и Латвийскому радио - с 2026 года вещать на русском языке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lsm.lv.

Детали

«Сейм сегодня, 28 сентября, поддержал Концепцию национальной безопасности — несмотря на категорические возражения Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP), Латвийского телевидения и Латвийского радио и их призывы пересмотреть ту часть документа, которая касается информационного пространства и предусматривает запрет для LTV и LR на создание и распространение контента на русском языке», - говориться в сообщении.

Сообщается, что «за» проголосовали 68 парламентариев. «Против» были 10 депутатов - все от партии «Стабильности». Внефракционная Глория Гревцова и 7 депутатов «Латвии на первом месте» не голосовали.

Дополнение

Эстония с 1 августа повысила в 15 раз штрафы для школ, где учителя вместо эстонского языка на уроках используют русский. Взыскания будут достигать до 10 000 евро.

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