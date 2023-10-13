Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з росіяєю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Латвія оголосила про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією. Таке рішення ухвалено на пропозицію МВС Латвії, повідомляє місцеве медіа LSM, передає УНН.
Деталі
Ці два пункти закриють 16 жовтня, щоб "не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної РФ ситуації".
Йдеться про рішення Росії, згідно з яким КПП Вієнтулі з 16 жовтня мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до РФ наземним транспортом.
За словами мера міста Балві Сергія Максимова, якби пункт Вієнтулі не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворитися черга з 500 осіб.
Цитата
"Нині для перетину кордону потрібна доба або півтори. Якщо ситуація буде погіршуватися - навіть дві-три доби. Ми можемо лише уявити емоційний стан цих людей", - пояснив чиновник.
Закриття двох пунктів пропуску має звільнити людські ресурси Прикордонної охорони Латвії, що можуть бути скеровані на охорону державного кордону в інших місцях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Латвії понад три тисячі громадян рф отримають "запрошення" покинути країну: чому