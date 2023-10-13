Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з росіяєю

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Ці два пункти закриють 16 жовтня, щоб "не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної РФ ситуації".

Йдеться про рішення Росії, згідно з яким КПП Вієнтулі з 16 жовтня мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до РФ наземним транспортом.

За словами мера міста Балві Сергія Максимова, якби пункт Вієнтулі не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворитися черга з 500 осіб.

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"Нині для перетину кордону потрібна доба або півтори. Якщо ситуація буде погіршуватися - навіть дві-три доби. Ми можемо лише уявити емоційний стан цих людей", - пояснив чиновник.

Закриття двох пунктів пропуску має звільнити людські ресурси Прикордонної охорони Латвії, що можуть бути скеровані на охорону державного кордону в інших місцях.

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