Латвия в этом году поставила Украине 12 тысяч беспилотников - Зеленский

Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, передает УНН.

Обсудили оборонную поддержку. Ценим вклад Латвии в инициативу PURL. Говорили и о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия. Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка для нашей защиты - сообщил Зеленский.

Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве

Кроме того, уделили внимание и дипломатической ситуации.

Наши позиции общие – нужно усиливать санкционное давление на россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять в дальнейшем. Благодарен за неизменность поддержки Украины - отметил Глава государства.

Добавим

Также Президент сообщил, что во время встречи с Байбой Браже отметил ее орденом "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в укрепление нашего сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно – за поездку в Чернигов. Для нас чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков - резюмировал Глава государства.

