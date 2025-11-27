Латвия в этом году поставила Украине 12 тысяч беспилотников - Зеленский
Киев • УНН
Латвия, лидер Коалиции дронов, поставила Украине около 12 тысяч беспилотников в этом году. Президент Зеленский обсудил оборонную поддержку и санкционное давление на Россию с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.
Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, передает УНН.
Обсудили оборонную поддержку. Ценим вклад Латвии в инициативу PURL. Говорили и о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия. Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка для нашей защиты
Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве05.11.25, 18:47 • 3758 просмотров
Кроме того, уделили внимание и дипломатической ситуации.
Наши позиции общие – нужно усиливать санкционное давление на россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять в дальнейшем. Благодарен за неизменность поддержки Украины
Добавим
Также Президент сообщил, что во время встречи с Байбой Браже отметил ее орденом "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в укрепление нашего сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно – за поездку в Чернигов. Для нас чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков - резюмировал Глава государства.
Украина и Греция запускают совместное производство морских беспилотников18.11.25, 15:04 • 3295 просмотров