Латвия в этом году поставила Украине 12 тысяч беспилотников - Зеленский

Эксклюзив
15:25 • 10605 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 17498 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 13604 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 19332 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 15344 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12236 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 16241 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11510 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
27 ноября, 11:04 • 11363 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13934 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 14072 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 23542 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 20320 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 12124 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 7552 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 7882 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 10605 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 17498 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 19332 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 24850 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 46532 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 80189 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 95899 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 95448 просмотра
Латвия в этом году поставила Украине 12 тысяч беспилотников - Зеленский

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Латвия, лидер Коалиции дронов, поставила Украине около 12 тысяч беспилотников в этом году. Президент Зеленский обсудил оборонную поддержку и санкционное давление на Россию с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Латвия в этом году поставила Украине 12 тысяч беспилотников - Зеленский

Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, передает УНН.

Обсудили оборонную поддержку. Ценим вклад Латвии в инициативу PURL. Говорили и о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия. Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка для нашей защиты 

- сообщил Зеленский.

Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве05.11.25, 18:47 • 3758 просмотров

Кроме того, уделили внимание и дипломатической ситуации.

Наши позиции общие – нужно усиливать санкционное давление на россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять в дальнейшем. Благодарен за неизменность поддержки Украины 

- отметил Глава государства.

Добавим

Также Президент сообщил, что во время встречи с Байбой Браже отметил ее орденом "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в укрепление нашего сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно – за поездку в Чернигов. Для нас чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков - резюмировал Глава государства.

Украина и Греция запускают совместное производство морских беспилотников18.11.25, 15:04 • 3295 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Латвия
Владимир Зеленский
Украина
Чернигов