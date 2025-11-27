Латвія цього року поставила Україні 12 тисяч безпілотників - Зеленський

Латвія є лідером Коаліції дронів. Цього року вона поставила Україні близько 12 тис. безпілотників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, передає УНН.

Обговорили оборонну підтримку. Цінуємо внесок Латвії в ініціативу PURL. Говорили й про можливості використання механізму SAFE та перспективи спільного виробництва зброї. Латвія є лідером Коаліції дронів. Цього року вона поставила Україні близько 12 тис. безпілотників, і це важлива підтримка для нашого захисту - повідомив Зеленський.

Україна та Латвія підписали Меморандум про оборонно-промислове співробітництво

Крім того, приділили увагу й дипломатичній ситуації.

Наші позиції спільні – потрібно посилювати санкційний тиск на росію та продовжувати відповідну роботу з партнерами. Латвія стоїть поруч із нами й стоятиме надалі. Вдячний за незмінність підтримки України - зазначив Глава держави.

Додамо

Також Президент повідомив, що під час зустрічі з Байбою Браже відзначив її орденом "За заслуги" II ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення нашої співпраці та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Дякую за всю допомогу нашому народу, за візит, окремо – за поїздку до Чернігова. Для нас надзвичайно важливо, коли партнери особисто відвідують такі місця, підтримують відбудову наших шкіл, садочків - резюмував Глава держави.

