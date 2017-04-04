Латвия поддержала продление санкций против РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48713 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104412 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160572 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118396 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117660 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113162 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104690 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154716 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Латвия поддержала продление санкций против РФ

Латвия поддержала продление санкций против РФ

Киев  •  УНН

 • 10218 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Латвия поддерживает продолжение санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Сегодня наш главный общий вызов - агрессивная политика России", - цитирует Президента П.Порошенко его пресс-секретарь.

По его словам, президент Р.Вейонис заявил, что Латвия поддерживает территориальную целостность Украины и выполнение минских договоренностей.

"Латвия поддерживает продолжение санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует президента Р.Вейониса пресс-секретарь Президента Украины.

Он также сообщил, что Латвия заверила в поддержке скорейшего предоставления украинцам "безвиза".

Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.

В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.

После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.

Украинские Национальные Новости

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