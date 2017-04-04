Латвия поддержала продление санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Латвия поддерживает продолжение санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Сегодня наш главный общий вызов - агрессивная политика России", - цитирует Президента П.Порошенко его пресс-секретарь.
По его словам, президент Р.Вейонис заявил, что Латвия поддерживает территориальную целостность Украины и выполнение минских договоренностей.
"Латвия поддерживает продолжение санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует президента Р.Вейониса пресс-секретарь Президента Украины.
Он также сообщил, что Латвия заверила в поддержке скорейшего предоставления украинцам "безвиза".
Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.
В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.
После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.