Латвія підтримала продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Латвія підтримує продовження санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України. Про заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні наш головний спільний виклик - агресивна політика Росії", - цитує Президента П.Порошенка його речник.
З його слів, президент Р.Вейоніс заявив, що Латвія підтримує територіальну цілісність України і виконання мінських домовленостей.
"Латвія підтримує продовження санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України", - цитує президента Р.Вейоніса речник Президента України.
Він також повідомив, що Латвія запевнила у підтримці якомога швидшого надання українцям "безвізу".
Нагадаємо, П.Порошенко прибув з візитом до Латвії.
У Ризі на площі біля резиденції президента Латвії відбулася офіційна церемонія зустрічі Глави Української держави Петра Порошенка та пані Марини Порошенко. Президентське подружжя зустріли Президент Латвії Раймондс Вейоніс та пані Івета Вейоне. Пролунали Державні Гімни України та Латвії. Президенти оглянули стрій воїнів Почесної варти.
Після офіційної церемонії розпочалася зустріч глав держав. Далі відбудуться україно-латвійські переговори в розширеному складі.