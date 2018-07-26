Латвия поддержала "крымскую декларацию" США

"Министерство иностранных дел выражает твердую поддержку "крымской декларации", объявленной 25 июля государственным секретарем США Майком Помпео. В ней США в очередной раз подтвердили свою неизменную позицию и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Декларация подтверждает последовательность и неизменность внешнеполитических принципов США", - говорится в сообщении.



Также в латвийском МИД отметили, что декларация "была принята незадолго после 23 июля, которое для стран Балтии является важной датой — мы отмечаем годовщину декларации Самнера Уэллеса". В декларации Самнера Уэллеса 1940 года говорится о незаконности включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии.



Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый получил от помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла Декларацию политики США в отношении Крыма.



