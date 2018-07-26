Латвія підтримала "кримську декларацію" США

"Міністерство закордонних справ висловлює тверду підтримку "кримської декларації", оголошеної 25 липня державним секретарем США Майком Помпео. У ній США в черговий раз підтвердили свою незмінну позицію і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Декларація підтверджує послідовність і незмінність зовнішньополітичних принципів США", - йдеться в повідомленні.



Також в латвійському МЗС відзначили, що декларація "була прийнята невдовзі після 23 липня, яке для країн Балтії є важливою датою - ми відзначаємо річницю декларації Самнера Уеллеса". У декларації Самнера Уеллеса 1940 року говориться про незаконність включення до складу СРСР Латвії, Литви та Естонії.



Нагадаємо, посол України в США Валерій Чалий отримав від помічника державного секретаря США Уесс Мітчелла Декларацію політики США щодо Криму.



