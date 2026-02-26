Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи - Минцифры
Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей, что придает украинским КЭП юридическую силу в Латвии. Это упрощает взаимодействие для украинцев и бизнеса, позволяя использовать Дия.Подпись-EU для цифровых услуг.
Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую же юридическую силу, как и собственноручные подписи. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.
Латвия сейчас является первой страной в мире, которая легально признает украинские электронные подписи, приравнивая их к рукописным. Это значительно облегчит коммуникацию и сотрудничество между украинскими гражданами в Латвии (сейчас их более 31 000), а также между латвийскими и украинскими бизнесами, государственными и местными органами власти. Мы ценим достижения Украины в цифровизации и внедрении решений, соответствующих стандартам ЕС, — это важный шаг к цифровой интеграции Украины в Европу, и мы благодарны нашим украинским коллегам за тесное сотрудничество, а также коллегам из LVRTC за оперативное внедрение решения по электронной подписи
Что это дает людям и бизнесу
Отныне граждане Украины и представители украинских компаний могут пользоваться цифровыми услугами Латвии так же легко и без лишней бюрократии, как и в Украине. Больше не нужно личных визитов или бумажной волокиты, чтобы:
- взаимодействовать с банками: подписывать электронные документы (договоры, акты, счета) с полной юридической силой;
- подавать заявления о получении государственных и муниципальных услуг Латвии;
- вести бизнес: подписывать контракты с латвийскими партнерами онлайн.
Признание наших е-подписей в Латвии — это совместный кейс высочайшего цифрового доверия. Это не просто техническое решение, а настоящая цифровая безбарьерность благодаря успешному сотрудничеству двух стран. Пример того, как цифровизация реально интегрирует Украину в европейское пространство, создавая новые возможности и комфортную жизнь для каждого украинца. Мы строим общее цифровое пространство с Европой, где границы не мешают работать и развиваться", - Зоряна Стецюк, заместитель Министра цифровой трансформации.
Как это работает
Для взаимодействия с латвийскими учреждениями и бизнесом можно использовать Дія.Підпис-EU или другие е-подписи украинских центров с оценкой соответствия стандартам ЕС. Это стало возможным благодаря изменениям в латвийском Законе "Об электронных документах", которые вступили в силу в этом году.
Напомним, Украина признала европейские КЭПы еще в 2023 году. Латвия сделала аналогичный шаг в ответ, создав уникальный кейс полного цифрового доверия на международном уровне.
