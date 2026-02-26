Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи - Минцифры

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую же юридическую силу, как и собственноручные подписи. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.

Латвия сейчас является первой страной в мире, которая легально признает украинские электронные подписи, приравнивая их к рукописным. Это значительно облегчит коммуникацию и сотрудничество между украинскими гражданами в Латвии (сейчас их более 31 000), а также между латвийскими и украинскими бизнесами, государственными и местными органами власти. Мы ценим достижения Украины в цифровизации и внедрении решений, соответствующих стандартам ЕС, — это важный шаг к цифровой интеграции Украины в Европу, и мы благодарны нашим украинским коллегам за тесное сотрудничество, а также коллегам из LVRTC за оперативное внедрение решения по электронной подписи