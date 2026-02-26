$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 1496 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 3834 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 7328 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 16176 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 13383 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 66337 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 38466 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 49168 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62666 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53540 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи - Минцифры

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей, что придает украинским КЭП юридическую силу в Латвии. Это упрощает взаимодействие для украинцев и бизнеса, позволяя использовать Дия.Подпись-EU для цифровых услуг.

Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи - Минцифры

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую же юридическую силу, как и собственноручные подписи. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.

Латвия сейчас является первой страной в мире, которая легально признает украинские электронные подписи, приравнивая их к рукописным. Это значительно облегчит коммуникацию и сотрудничество между украинскими гражданами в Латвии (сейчас их более 31 000), а также между латвийскими и украинскими бизнесами, государственными и местными органами власти. Мы ценим достижения Украины в цифровизации и внедрении решений, соответствующих стандартам ЕС, — это важный шаг к цифровой интеграции Украины в Европу, и мы благодарны нашим украинским коллегам за тесное сотрудничество, а также коллегам из LVRTC за оперативное внедрение решения по электронной подписи

Гатис Озолс заместитель государственного секретаря по цифровой трансформации при VARAM.

Что это дает людям и бизнесу

Отныне граждане Украины и представители украинских компаний могут пользоваться цифровыми услугами Латвии так же легко и без лишней бюрократии, как и в Украине. Больше не нужно личных визитов или бумажной волокиты, чтобы:

  • взаимодействовать с банками: подписывать электронные документы (договоры, акты, счета) с полной юридической силой;
    • подавать заявления о получении государственных и муниципальных услуг Латвии;
      • вести бизнес: подписывать контракты с латвийскими партнерами онлайн.

        Признание наших е-подписей в Латвии — это совместный кейс высочайшего цифрового доверия. Это не просто техническое решение, а настоящая цифровая безбарьерность благодаря успешному сотрудничеству двух стран. Пример того, как цифровизация реально интегрирует Украину в европейское пространство, создавая новые возможности и комфортную жизнь для каждого украинца. Мы строим общее цифровое пространство с Европой, где границы не мешают работать и развиваться",Зоряна Стецюк, заместитель Министра цифровой трансформации.

        Как это работает

        Для взаимодействия с латвийскими учреждениями и бизнесом можно использовать Дія.Підпис-EU или другие е-подписи украинских центров с оценкой соответствия стандартам ЕС. Это стало возможным благодаря изменениям в латвийском Законе "Об электронных документах", которые вступили в силу в этом году.

        Напомним, Украина признала европейские КЭПы еще в 2023 году. Латвия сделала аналогичный шаг в ответ, создав уникальный кейс полного цифрового доверия на международном уровне.

        Латвия призвала Россию к ответственности за депортацию украинских детей и имперскую войну24.02.26, 19:38 • 3704 просмотра

        Ольга Розгон

        ПолитикаТехнологии
        Кабинет Министров Украины
        Латвия
        Европейский Союз
        Украина