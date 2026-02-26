Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи - Мінцифри
Київ • УНН
Україна та Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів, що надає українським КЕП юридичної сили в Латвії. Це спрощує взаємодію для українців та бізнесу, дозволяючи використовувати Дія.Підпис-EU для цифрових послуг.
Україна і Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів. Тепер українські КЕП мають у Латвії таку саму юридичну силу, як і власноручні підписи. Про це повідомляє Міністерства цифрової трансформації, пише УНН.
Латвія наразі є першою країною у світі, яка легально визнає українські електронні підписи, прирівнюючи їх до рукописних. Це значно полегшить комунікацію та співпрацю між українськими громадянами в Латвії (наразі їх понад 31 000), а також між латвійськими та українськими бізнесами, державними та місцевими органами влади. Ми цінуємо досягнення України в цифровізації та впровадженні рішень, що відповідають стандартам ЄС, — це важливий крок до цифрової інтеграції України в Європу, і ми вдячні нашим українським колегам за тісну співпрацю, а також колегам з LVRTC за оперативне впровадження рішення щодо електронного підпису
Що це дає людям та бізнесу
Відтепер громадяни України та представники українських компаній можуть користуватися цифровими послугами Латвії так само легко і без зайвої бюрократії, як і в Україні. Більше не потрібно особистих візитів чи паперової тяганини, щоб:
- взаємодіяти з банками: підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;
- подавати заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії;
- вести бізнес: підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн.
Визнання наших е-підписів у Латвії — це спільний кейс найвищої цифрової довіри. Це не просто технічне рішення, а справжня цифрова безбар’єрність завдяки успішній співпраці двох країн. Приклад того, як цифровізація реально інтегрує Україну в європейський простір, створюючи нові можливості та комфортне життя для кожного українця. Ми будуємо спільний цифровий простір з Європою, де кордони не заважають працювати та розвиватися", - Зоряна Стецюк,заступниця Міністра цифрової трансформації.
Як це працює
Для взаємодії з латвійськими установами та бізнесом можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС. Це стало можливим завдяки змінам до латвійського Закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року.
Нагадаємо, Україна визнала європейські КЕПи ще у 2023 році. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь, створивши унікальний кейс повної цифрової довіри на міжнародному рівні.
