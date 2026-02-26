$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 1144 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 3390 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 6932 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 15873 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 13244 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 65413 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 38155 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49083 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62608 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53491 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Графіки відключень електроенергії
Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи - Мінцифри

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Україна та Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів, що надає українським КЕП юридичної сили в Латвії. Це спрощує взаємодію для українців та бізнесу, дозволяючи використовувати Дія.Підпис-EU для цифрових послуг.

Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи - Мінцифри

Україна і Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів. Тепер українські КЕП мають у Латвії таку саму юридичну силу, як і власноручні підписи. Про це повідомляє Міністерства цифрової трансформації, пише УНН.

Латвія наразі є першою країною у світі, яка легально визнає українські електронні підписи, прирівнюючи їх до рукописних. Це значно полегшить комунікацію та співпрацю між українськими громадянами в Латвії (наразі їх понад 31 000), а також між латвійськими та українськими бізнесами, державними та місцевими органами влади. Ми цінуємо досягнення України в цифровізації та впровадженні рішень, що відповідають стандартам ЄС, — це важливий крок до цифрової інтеграції України в Європу, і ми вдячні нашим українським колегам за тісну співпрацю, а також колегам з LVRTC за оперативне впровадження рішення щодо електронного підпису

Гатіс Озолс заступник державного секретаря з цифрової трансформації при VARAM.

Що це дає людям та бізнесу

Відтепер громадяни України та представники українських компаній можуть користуватися цифровими послугами Латвії так само легко і без зайвої бюрократії, як і в Україні. Більше не потрібно особистих візитів чи паперової тяганини, щоб:

  • взаємодіяти з банками: підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;
    • подавати заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії;
      • вести бізнес: підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн.

        Визнання наших е-підписів у Латвії — це спільний кейс найвищої цифрової довіри. Це не просто технічне рішення, а справжня цифрова безбар’єрність завдяки успішній співпраці двох країн. Приклад того, як цифровізація реально інтегрує Україну в європейський простір, створюючи нові можливості та комфортне життя для кожного українця. Ми будуємо спільний цифровий простір з Європою, де кордони не заважають працювати та розвиватися",Зоряна Стецюк,заступниця Міністра цифрової трансформації.

        Як це працює

        Для взаємодії з латвійськими установами та бізнесом можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС. Це стало можливим завдяки змінам до латвійського Закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року.

        Нагадаємо, Україна визнала європейські КЕПи ще у 2023 році. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь, створивши унікальний кейс повної цифрової довіри на міжнародному рівні.

        Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну24.02.26, 19:38 • 3702 перегляди

        Ольга Розгон

        ПолітикаТехнології
        Кабінет Міністрів України
        Латвія
        Європейський Союз
        Україна