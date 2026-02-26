Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи - Мінцифри

Україна і Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів. Тепер українські КЕП мають у Латвії таку саму юридичну силу, як і власноручні підписи. Про це повідомляє Міністерства цифрової трансформації, пише УНН.

Латвія наразі є першою країною у світі, яка легально визнає українські електронні підписи, прирівнюючи їх до рукописних. Це значно полегшить комунікацію та співпрацю між українськими громадянами в Латвії (наразі їх понад 31 000), а також між латвійськими та українськими бізнесами, державними та місцевими органами влади. Ми цінуємо досягнення України в цифровізації та впровадженні рішень, що відповідають стандартам ЄС, — це важливий крок до цифрової інтеграції України в Європу, і ми вдячні нашим українським колегам за тісну співпрацю, а також колегам з LVRTC за оперативне впровадження рішення щодо електронного підпису