Латвия может депортировать 800 россиян

Власти Латвии могут депортировать 800 россиян, которые не имеют права на пребывание в стране, заявила представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке, пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

В настоящее время 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание... Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если они есть, то будут выданы приказы о выезде на 30 дней подчеркнула Пуке.

Она отметила, что те кто не сдал экзамен по знанию латвийского языка могли подать заявление на временный вид на жительство на два года, после чего их знания латышского языка снова проверят с угрозой депортации.

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