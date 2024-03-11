Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Государственная полиция и государственная пограничная охрана в Латвии будут проверять людей, которые придут в посольство россии на избирательный участок, чтобы выбрать президента рф. Государство стремится убедиться в том, что такие люди имеют законные основания находиться в Латвии. Об этом сообщил начальник государственной полиции Армандс Рукс, передает Delfi, пишет УНН.

Детали

Он призвал граждан россии, проживающих в Латвии и желающих прийти на избирательный участок, быть готовыми к возможным проверкам на улице.

Допуск в посольство будет соответствующим образом контролироваться путем создания блокпостов совместно с Госпогранслужбой, проверки вида на жительство или виз, - добавил Рукс.

Начальник госполиции отметил, аналогичные проверки проводят и российские спецслужбы, когда латвийские граждане приходят на избирательные участки в рф.

Он отметил, что если во время проверок полиция обнаружит нарушения правил проживания в Латвии, страна начнет процедуру депортации. Чтобы соблюдать надлежащий порядок соблюдения таких процедур, к проверкам будут привлечены представители управления по делам гражданства и миграции.

Рукс также отметил, что во время выборов российского президента государственная полиция Латвии будет работать в усиленном режиме.

Напомним

Латвия усилит охрану границы с беларусью с 13 марта по 12 сентября 2024 года из-за новой волны нелегальных мигрантов.