ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:42  •  8886 просмотра

Read in English

Латвия будет проверять людей, которые придут в посольство россии, чтобы проголосовать на выборах президента рф, на предмет наличия у них законных оснований для пребывания в стране.

Государственная полиция и государственная пограничная охрана в Латвии будут проверять людей, которые придут в посольство россии на избирательный участок, чтобы выбрать президента рф. Государство стремится убедиться в том, что такие люди имеют законные основания находиться в Латвии. Об этом сообщил начальник государственной полиции Армандс Рукс, передает Delfi, пишет УНН.

Детали

Он призвал граждан россии, проживающих в Латвии и желающих прийти на избирательный участок, быть готовыми к возможным проверкам на улице.

Допуск в посольство будет соответствующим образом контролироваться путем создания блокпостов совместно с Госпогранслужбой, проверки вида на жительство или виз,

- добавил Рукс.

Начальник госполиции отметил, аналогичные проверки проводят и российские спецслужбы, когда латвийские граждане приходят на избирательные участки в рф.

Он отметил, что если во время проверок полиция обнаружит нарушения правил проживания в Латвии, страна начнет процедуру депортации. Чтобы соблюдать надлежащий порядок соблюдения таких процедур, к проверкам будут привлечены представители управления по делам гражданства и миграции.

Рукс также отметил, что во время выборов российского президента государственная полиция Латвии будет работать в усиленном режиме.

Напомним

Латвия усилит охрану границы с беларусью с 13 марта по 12 сентября 2024 года из-за новой волны нелегальных мигрантов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  92516 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  100995 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  186397 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176449 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172854 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  245934 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102598 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110969 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112449 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108849 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Новости по теме
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

  •  8886 просмотра
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

  •  10101 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах

Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах

  •  11038 просмотра
Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

  •  11758 просмотра
Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

  •  13276 просмотра
На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

  •  13408 просмотра
За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

  •  12211 просмотра
Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

  •  10882 просмотра
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

  •  15255 просмотра
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

  •  13312 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  35154 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  116946 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

  •  100035 просмотра
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

  •  68112 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

  •  50603 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  116946 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  212915 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  214731 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  245934 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  239925 просмотра

Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Латвия будет проверять людей, которые придут в посольство россии, чтобы проголосовать на выборах президента рф, на предмет наличия у них законных оснований для пребывания в стране.

Новости Мира •   •  8886 просмотра
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.

Криминал и ЧП •   •  10101 просмотра
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах

Международная доставка водительских удостоверений для украинцев теперь доступна еще в 5 странах: Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

Общество •   •  11038 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обвинила председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он назвал акционеров банка "мошенниками" и "неукраинцами" и дал указание преследовать их, несмотря на отсутствие уголовных производств против них.

Экономика •   •  11758 просмотра
Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

Канцлер Германии Шольц отверг предложение Папы Франциска о "белом флаге" в войне в Украине, утверждая, что Украина защищается от российской агрессии при международной поддержке.

Война •   •  13276 просмотра
Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

24-летний мужчина получил серьезные ранения, включая травматическую ампутацию руки и ноги, травмы шеи и туловища, подорвавшись на российской мине в поле возле села Андреевка Херсонской области, и сейчас врачи борются за его жизнь.

Война •   •  13408 просмотра
На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю саперы Харьковской области обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предмета. Всего с начала войны было обезврежено почти 90 тыс. взрывоопасных предметов.

Война •   •  12211 просмотра
За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

Ежегодный съезд Всекитайского собрания народных представителей завершился почти единодушной поддержкой Си Цзиньпина, что ещё больше укрепило его власть как основного лидера правящей Коммунистической партии.

Новости Мира •   •  10882 просмотра
Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

Столтенберг приветствовал значительную военную поддержку Украины со стороны Германии, включая передовые системы противовоздушной обороны, боевые танки и боеприпасы, и подтвердил право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, в то время как союзники предоставляют системы дальнего радиуса действия, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  15255 просмотра
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры планируют возобновить блокирование грузовиков на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" с 13 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Общество •   •  13312 просмотра
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно